ЄК спасувала перед тиском Німеччини у протидії "Північному потоку-2", - експерт

Європейська комісія нічого не змогла вдіяти, щоб зупинити побудову "Північному потоку-2" і спасувала перед тиском Німеччини, заявив в ексклюзивному коментарі "Дню" президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Потенціалу європейських інституцій виявилось не досить для того, щоб цей проект зупинити. При тому, що Європейський парламент — єдина європейська інституція, яка завжди займала негативну позицію щодо проекту "Північний потік-2", а Європейська комісія також заявляла, що не підтримує, вони нічого не змогли вдіяти і під німецьким тиском спасували", - сказав Михайло Гончар.

Він також додав, що фронт опору побудові "Північного потоку-2" більш широкий, ніж ми собі уявляємо, наприклад Британія після "справи Скрипалів" перейшла в число опонентів "Північного потоку-2", а Польща не менш активно протистоїть цьому проекту, ніж Україна.

"Загалом можемо говорити про 16 країн-членів ЄС, які проти газопроводу "Північний потік-2". Більшість із них, звичайно, займає пасивну позицію: заявили, що незгодні, але активної протидії не чинять", - підкреслив експерт.

В інтерв’ю "Дню" експерт пояснив, що Росія насправді експортує по «газових трубах» політичну корупцію, розбрат і... війну.

Читайте більше в ексклюзивному матеріалі "Дня" "Північний потік-2" принесе Європі корупцію та... війну".