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З наступного понеділка Ryanair запускає польоти з Києва до Берліна

29 серпня, 2018 - 12:27
Фото Reuters

Ryanair, найбільший європейський бюджетний авіаперевізник, 3 вересня запустить новий рейс - із Києва до Берліна (Шенефельд), повідомили журналістам у прес-службі міжнародного аеропорту "Бориспіль".

"3 вересня 2018 року в аеропорту "Бориспіль" відбудеться запуск першого рейсу авіакомпанії Ryanair Київ-Бориспіль - Берлін-Шенефельд", - йдеться в повідомленні.

За цим маршрутом авіакомпанія здійснюватиме чотири рейси на тиждень.

З урахуванням рейсу до польського Бидгоща Ryanair пропонує польоти з Києва до шести міст Польщі та по одному напрямку до Німеччини, Іспанії, Литви, Словаччини, Великої Британії та Швеції, а також по два напрямки зі Львова до Німеччини та Польщі й один - до Великої Британії.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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