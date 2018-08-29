З наступного понеділка Ryanair запускає польоти з Києва до Берліна

Ryanair, найбільший європейський бюджетний авіаперевізник, 3 вересня запустить новий рейс - із Києва до Берліна (Шенефельд), повідомили журналістам у прес-службі міжнародного аеропорту "Бориспіль".

"3 вересня 2018 року в аеропорту "Бориспіль" відбудеться запуск першого рейсу авіакомпанії Ryanair Київ-Бориспіль - Берлін-Шенефельд", - йдеться в повідомленні.

За цим маршрутом авіакомпанія здійснюватиме чотири рейси на тиждень.

З урахуванням рейсу до польського Бидгоща Ryanair пропонує польоти з Києва до шести міст Польщі та по одному напрямку до Німеччини, Іспанії, Литви, Словаччини, Великої Британії та Швеції, а також по два напрямки зі Львова до Німеччини та Польщі й один - до Великої Британії.