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За 2017 рік українці витратили на ліки майже 54 млрд гривень

29 серпня, 2018 - 10:47

У 2017 році українці витратили 14 мільярдів гривень на гомеопатичні, фітотерапевтичні ліки та інші препарати, ефективність яких не підтверджена. Про це йдеться в дослідженні, проведеному з ініціативи Центру протидії корупції, пише expres.ua.

За даними звіту, загалом у 2017 році українці залишили в аптеках майже 54 мільярди гривень, з них 26%, тобто 14 мільярдів – на неефективні ліки.

Як приклад автори дослідження наводять препарат, який є витяжкою з телячої крові – минулого року він обійшовся українським хворим у 342 мільйони гривень і посів друге місце в загальному рейтингу продажів ліків, однак визнаних у світі наукових підстав для його застосування немає.

Згідно з даними дослідження, у 2017 році на ліки без доведеної ефективності витратили 183 мільйони гривень бюджетних коштів під час госпітальних закупівель.

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