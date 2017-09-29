Британія зобов'язується підтримувати безпеку Європи й після Brexit, - Мей

Brexit не завадить виконанню Великою Британією своїх зобов’язань по забезпеченню безпеки у Європі.

Як повідомляє BBC, таку заяву прем'єр-міністр Тереза Мей зробила під час зустрічі із британськими військовими, що наразі базуються у Естонії.

"Хоча ми йдемо з Європейського Союзу, ми не залишаємо Європу, і Сполучене Королівство безумовно зобов'язується підтримувати безпеку Європи… Постійна агресія в Росії представляє зростаючу небезпеку для наших друзів тут, в Естонії, а також Латвії, Литві та Польщі, і наша реакція повинна бути чіткою та однозначною", -заявила Мей.

Також, за словами Мей, Британія сподівається побудувати новий партнерський партнер з Брюсселем та запропонувати свій досвід боротьби з кібер-загрозами,

"Ми маємо можливість реагувати на будь-яку загрозу, з якою стикаємося. Ви показуєте, що готові це зробити, звернулася Мей до військових.

Нагадаємо, головний переговірник ЄС з питань Brexit Мішель Барньє виключає обговорення перехідного періоду, поки не будуть врегульовані умови угоди про вихід Британії із ЄС.