Через спалах кору МОЗ заборонило дітям без вакцин відвідувати школи і садочки у 3 областях України

Через спалах кору в Україні МОЗ заборонило дітям без вакцин відвідувати школи і садочки у трьох областях.

Як повідомили в прес-службі відомства, під заборону потрапили установи Івано-Франківської, Одеської та Тернопільської областей, де фіксується найбільша кількість хворих.

У МОЗ нагадали, що на початок вересня в Україні зареєстровано 1627 випадків кору, двоє дітей в Одеській області померли.

Найбільше випадків зареєстрували в Івано-Франківській (747 випадків), Одеській (589 випадків) і Тернопільській (70 випадків) областях.