До Одеси прибув борт з пораненими військовими із зони АТО

Сьогодні в Одесі приземлився літак з військовослужбовцями, які отримали поранення у зоні АТО. До Одеського військового шпиталю відвезли десятьох бійців, п’ятеро з них перебувають у важкому стані. Про це повідомив одеський волонтер Андрій Танцюра.

Він зазначив, що військові отримали мінно-вибухові травми та кульові поранення. Декому з постраждалих довелося ампутувати ногу та око.

Усіх небайдужих просять допомогти з коштами на лікування військових. Допомогу можна надсилати на картку Приватбанку 5168 7553 6686 5380 Танцюра А.В. Одеситам також пропонують передавати ліки безпосередньо у шпиталь.

Нагадаємо, на початку серпня в Одесу привезли 14 поранених військових із зони АТО.

Марія ГЕНИК, Одеса, фото Андрія Танцюри