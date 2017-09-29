Додаткові торговельні преференції ЄС для України набувають чинності 1 жовтня

Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом та торговельний представник України - заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Наталія Микольська вітають набуття чинності 1 жовтня автономних торгових преференцій ЄС для України.

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Єврокомісії.

"Це хороша новина для українських експортерів. Кілька важливих сільськогосподарських та промислових товарів тепер матимуть кращий доступ на ринок ЄС, оскільки їх можна експортувати без застосування мита. Це є важливою ознакою триваючої, значної економічної та політичної підтримки ЄС для українського народу, країни та її зусиль в реформах", - зазначили єврокомісар та торговельний представник України.

"Регламент ЄС щодо автономних торговельних преференцій збільшить обсяги сільськогосподарської продукції, яку Україна може експортувати до ЄС згідно з Угодою про асоціацію, не сплачуючи митні збори. Це також прискорить ліквідацію ввізних мит ЄС на певні промислові товари, як це передбачено Угодою про асоціацію", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що Україна зможе безмитно експортувати до ЄС більші обсяги пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса та ячмінних крупи та гранул.

Ця пропозиція створює можливості експорту без застосування мита більших обсягів перероблених помідорів, натурального меду та виноградних соків до ЄС. Такі торгові преференції також сприятимуть розвитку галузей промисловості, наприклад, нададуть переваги українським виробникам взуття, мінеральних добрив, алюмінієвих виробів та побутової електроніки.

Додаткова лібералізація для експорту ячменю, пшениці та кукурудзи почне застосовуватися з 1 січня 2018 року.