Економіка Греції перебуває на шляху до зростання, - глава Центробанку

Економіка Греції поволі відновлюється після різкого падіння протягом останніх років. Про це розповів голова Центрального банку Греції Яніс Стоунарас, повідомляє Reuters.

«Економіка Греції наразі перебуває на шляху до зростання. Нині можна впевнено очікувати зростання темпів приросту економічної активності у найближчій перспективі», - сказав Стоунарас.

Він закликав трійку кредиторів не відкладати перегляд програми кредитування країни.

«Такий крок послабив би можливості сталого доступу Греції до міжнародного ринку капіталу після припинення програми кредитування у серпні наступного року», - зазначив банкір.

За його словами, наступного року зростання ВВП Греції має пришвидшитися до 2.4% з чинних 1.7%. Однак, на заваді цьому може стати подальше здорожчання євро.

«Підвищення обмінного курсу євро може негативно вплинути на експорт товарів і на кількість туристів, таким чином погіршивши прогноз економічного зростання та сповільнити темп виходу із чинної кризи», - наголосив Стоунарс.

Нагадаємо, раніше влада Греції оголосила про надзвичайний стан на острові Самотракі, що на півночі Егейського моря, через масштабні пошкодження інфраструктури острова спричиненні штормом.