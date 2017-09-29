Іспанська поліція вилучила до 3 млн бюлетенів для голосування на референдумі

Цивільна гвардія Іспанії у четвер вилучила на складі в місті Ігуалада від 2,5 до 3 млн бюлетенів, призначених для голосування на референдумі про незалежність Каталонії 1 жовтня. Про це повідомляє El Pais.

Крім того, правоохоронці виявили і конфіскували понад 100 урн для голосування з логотипом футбольного клубу "Барселона". Пізніше стало відомо, що ці скриньки використовувалися під час виборів у 2015 році.

Також на шляху до Ігуалади були перехоплені і вилучені близько 6 мільйонів конвертів для референдуму.

Раніше поліція вже вилучала декілька мільйонів бюлетенів і обладнання для голосування, чим поставила проведення референдуму під питання.

Такими діями правоохоронці виконують наказ уряду Іспанії і прокуратури Каталонії щодо запобігання проведенню голосування, яке Мадрид називає незаконним.

Нагадаємо, вчора влада Каталонії закликали Євросоюз не ігнорувати тему майбутнього референдуму щодо незалежності регіону і конфлікт, що виник з іспанським урядом.