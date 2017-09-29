Меркель похвалила план Макрона про реформування ЄС

Канцлер Німеччини Анґела Меркель похвалила план реформування Європейського Союзу, який напередодні презентував президент Франції Еммануель Макрон. За її словами, ці реформи можуть сформувати основу для інтенсивного франко-німецького співробітництва.

"Був високий рівень порозуміння між Німеччиною та Францією. Нам ще треба обговорити деталі, але я переконана, що Європа не може залишатися такою, якою є, а повинна продовжувати розвиватися", - сказала Меркель у четвер, 28 вересня, перед зустріччю з Макроном у Таллінні, де 29 вересня відбудеться так званий "цифровий саміт" Євросоюзу.

Як відомо, Еммануель Макрон 26 вересня запропонував провести масштабні реформи в політиці та економіці Європейського Союзу. Він вважає, що ЄС потребує спільного бюджету та спеціальну посаду міністра фінансів. Наповнювати бюджет він пропонує за допомогою єдиного податку на фінансові операції і податку для великих інтернет-компаній.

У сфері безпеки французький президент пропонує створити спільні для Євросоюзу сили швидкого реагування, спільний оборонний бюджет та підрозділи цивільної оборони. Для скорочення бюрократії Макрон пропонує зменшити кількість членів Єврокомісії до 15 осіб.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої обговорили введення миротворчої місії ООН на Донбас.