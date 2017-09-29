Міжнародні авіакомпанії призупиняють рейси до Іракського Курдистану

Заборона на міжнародні рейси в курдський регіон Іраку була запроваджена Багдадом у п'ятницю, 29 вересня, у зв'язку з проведенням курдами референдуму про незалежність, повідомляє Reuters.

Майже всі закордонні авіакомпанії тимчасово зупинити рейси до Ербіля і Сулейманії, виконуючи таким чином розпорядження уряду в Багдаді, який контролює повітряний простір Іраку.

Заборона набирає чинності о 18.00 (за місцевим часом) в п'ятницю, 29 вересня.

Зазначається, що внутрішні рейси все ще допускаються, тому пасажири, як очікується, зможуть дістатися до Курдистану в основному через аеропорт Багдада.