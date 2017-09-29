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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч

Міжнародні авіакомпанії призупиняють рейси до Іракського Курдистану

29 вересня, 2017 - 17:25
Фото Reuters

Заборона на міжнародні рейси в курдський регіон Іраку була запроваджена Багдадом у п'ятницю, 29 вересня, у зв'язку з проведенням курдами референдуму про незалежність, повідомляє Reuters.

Майже всі закордонні авіакомпанії тимчасово зупинити рейси до Ербіля і Сулейманії, виконуючи таким чином розпорядження уряду в Багдаді, який контролює повітряний простір Іраку.

Заборона набирає чинності о 18.00 (за місцевим часом) в п'ятницю, 29 вересня.

Зазначається, що внутрішні рейси все ще допускаються, тому пасажири, як очікується, зможуть дістатися до Курдистану в основному через аеропорт Багдада.

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