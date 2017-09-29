На Хмельниччині впав військовий літак

Приблизно за 20-30 км від міста Хмельницький у районі повороту на місто Красилів впав військовий літак, повідомляє "УНІАН" з посиланням на чиновника Хмельницької ОДА.

На місце події виїхали рятувальники, а також керівництво військової частини, що базується в Старокостянтинові Хмельницької області.

Зараз проводяться слідчо-оперативні дії. Подробиці події зараз встановлюються.

Нагадаємо, раніше літак німецької компанії Lufthansa здійснив аварійну посадку в аеропорту Тель-Авіва "Бен-Гуріон" після виявлення проблем із двигуном.