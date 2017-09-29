На Івано-Франківщині запускають перший цех нового заводу німецької компанії Leoni

Перша черга коломийського Leoni, що відкривається у п'ятницю, 29 вересня у Коломиї, розрахована на 800 робочих місць. У 2018 році на заводі має працювати 2500 робітників, а до кінця 2020 року їх кількість зросте до 5000, повідомляє прес-служба німецької компанії.

80 відсотків усіх працівників заводу становитимуть робітники-оператори виробництва, 20 відсотків - офісні працівники. Робітникам обіцяють заробітну плату від 7000 гривень і соціальний пакет, до якого, зокрема, входить доставка на роботу та обіди "за символічну ціну". Загальна сума інвестицій в коломийський завод на першому етапі - 16 мільйонів євро.

В Коломиї Leoni виготовлятиме кабельні мережі для автомобільної промисловості. Ключовими клієнтами компанії є автовиробники General Motors, BMW, Volkswagen, Audi, Volvo, Caterpillar, DAF. Заводи німецької компанії Leoni працюють у 31 країні світу. В Україні Leoni відкрив уже другий підрозділ. Перший з 2003 року працює у селі Нежухів, що на Львівщині, і забезпечує роботою близько семи тисяч працівників.

"Якщо компанія вийде на задекларовану потужність, це буде найбільша інвестиційна угода в Івано-Франківській області за роки незалежності", - зазначив у розмові з DW міський голова Коломиї Ігор Слюзар. За право отримати такого інвестора Коломия змагалась з іншими містами та областями України. Перемогти конкурентів, каже Слюзар, змогли тим, що запропонували компанії Leoni облаштувати усі комунікації за свій кошт. Для цього навіть перенесли лінію електропередач та газопровід. Слюзар вірить, що такі зусилля дадуть позитивний ефект.

"Це дуже соціально відповідальний інвестор. Компанія уже побудувала нам дитячий майданчик, обіцяє долучатись до інших соціальних проектів. Однак найголовніше - це нові робочі місця. У нас в Коломиї найбільша проблема - безробіття. Сподіваюсь, з Leoni ми її вирішимо", - наголосив коломийський міський голова.