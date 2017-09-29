На Рівненщині сім’ї почали всиновлювати по троє дітей

На Рівненщині дві сім’ї усиновили одразу по троє дітей. Такі випадки унікальні, переконують фахівці. Адже найчастіше подружжя наважується взяти у родину одну дитину. Загалом цьогоріч в області усиновили вже 24 дитини.

«Ми працюємо над тим, щоб осиротілі братики й сестрички потрапляли в одну сім’ю. Адже дуже важливо зберегти сімейне ядро, щоб вони росли поряд один із одним. Ці діти й так у нелегкій ситуації, вони багато чого пережили, тому їм значно легше звикати до нової сім’ї разом, - коментує начальник служби у справах дітей Рівненської облдержадміністрації Віктор Марчук. – Це рідкість, коли люди наважуються всиновити відразу трьох дітей із однієї сімейної групи. А в нас таких випадків цьогоріч вже два. Крім того, чотири сім’ї усиновили по двоє братиків та сестричок. Серед них є подружжя, які вже мають власних дітей. А були й такі, що прийшли всиновлювати вдруге. Взагалі на сьогодні Рівненщина лідирує серед інших областей за кількістю охоплення сиріт та позбавлених батьківського піклування сімейними формами виховання. Цей показник становить 96 відсотків. Були випадки, коли подружжя, які створювали дитячий будинок сімейного типу, забирали на виховання одразу 9 або й 11 братиків і сестричок. Тобто ми не роз’єднуємо дітей з однієї родини. Це наше правило. Взагалі перед тим, як створити дитячий будинок сімейного типу, подружжя проходить навчання. Враховуючи, зокрема, їх вік, батькам дають рекомендації, яких дітей вони можуть взяти до себе. Для усиновителів таке навчання наразі не є обов’язковим , однак у нас є охочі його проходити».

Тим часом за останнє десятиріччя на Рівненщині було усиновлено більше чотирьохсот дітей, а до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу влаштовано майже півтисячі.

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне