Наступного місяця Клімкін поїде в Угорщину для обговорення закону про освіту

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і міністр людських ресурсів Угорщини Золтан Балог проведуть у Будапешті й Києві двосторонні переговори щодо мовної статті закону про освіту.

Про це заявив на прес-конференції у Києві посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень, повідомляє Укрінформ.

"Чутливі питання у відносинах між Україною та Угорщиною можна вирішити шляхом перемовин. Ми стоїмо перед такими перемовинами. 12 жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає Будапешт, а 19 жовтня міністр людських ресурсів Угорщини Золтан Балог відвідає Київ", - сказав Кешень.

Коментуючи мовну статтю закону про освіту, угорський посол заявив, що представникам української влади, які приймали відповідне рішення, було відомо про позицію угорської спільноти з мовного питання, адже вони неодноразово різними способами озвучували її під час переговорів і контактів різного рівня.

"Хотів би наголосити, що ми абсолютно не проти статусу державної мови - з цим у нас абсолютно жодних проблем не виникає. Але абсолютно неприйнятною для угорської спільноти в Україні, для нас також є те, що досягнення мети відбувається шляхом зменшення прав національних меншин", - заявив дипломат.

Як повідомлялося, Верховна Рада 5 вересня ухвалила закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови у сфері освіти. 25 вересня його підписав Президент Петро Порошенко.

У законі передбачено, що діти нацменшин в Україні продовжуватимуть вивчати рідну мову, а з середньої школи починатимуть вчитися державною мовою. Якщо мова нацменшини належить до мов Європейського Союзу, можливе викладання також нею однієї або декількох дисциплін.

Водночас у ряді країн, які мають діаспору в Україні, висловили протест з приводу статті закону про навчання дітей нацменшин українською мовою.

Уряд Угорщини, зокрема, заявив, що блокуватиме всі подальші рішення Європейського Союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон про освіту.

Міністерство закордонних справ України направило закон "Про освіту" на експертизу у Венеціанську комісію.

Нагадаємо, сьогодні посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень висловив сподівання на знаходження з Україною спільних рішень щодо статті нового українського закону про освіту, яка стосується мов національних меншин.