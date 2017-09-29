НАТО забезпечило безпрецедентний рівень стримування РФ, - Вейоніс

НАТО забезпечило безпрецедентний рівень стримування Росії в Балтійському регіоні після російської анексії Криму.

Про це заявив президент Латвії Раймондс Вейоніс під час виступу на "Ризькій конференції-2017", повідомляє "ЄП".

"Після російської окупації і анексії Криму і вторгнення на Донбас, союзники підтримали нас і забезпечили безпрецедентний рівень стримування для нашого регіону", - сказав Вейоніс.

Він зазначив, що НАТО допомогло впоратися з новими загрозами в сфері "жорсткої" безпеки, тоді як ЄС повинен зробити те ж саме з "м'якою" безпекою.

"Як європейці ми повинні захищати наші кордони і наших громадян. Наші спільні зусилля повинні зосередитися, в тому числі на питаннях інформаційної безпеки і кібербезпеки", - зазначив Вейоніс.

За словами президента, Латвія покращує свою здатність відповідати на загрози, збільшуючи оборонний бюджет до 2% ВВП.

Він окремо підкреслив важливість розміщення в Латвії нового батальйону НАТО, який очолила Канада.