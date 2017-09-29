ООН: Шосте ядерне випробування КНДР являє собою "нову загрозу"

Північна Корея досягла "швидкого прогресу в розвитку ядерної зброї за останні роки. Про це заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії при ООН Юкія Амано, передає Reuters.

За його словами, шосте ядерне випробування КНДР являє собою "нову загрозу".

"Найважливіше зараз — це згуртуватися міжнародного співтовариства", - заявив Амано.

Раніше повідомлялося, що на початку вересня Пхеньян провів випробування ядерної зброї, провівши тестування водневої бомби. З трибуни Генсамблеи Трамп назвав лідера КНДР Кім Чен Ина "рокетмэном" і пообіцяв вжити заходів щодо всієї країни, заявивши про готовність до її повного знищення". У відповідь міністр закордонних справ КНДР Лі Ен Хо заявив, що ракетного удару по території США "неминучий". У свою чергу, 23 вересня американські бомбардувальники B-1B Lancer і винищувачі летіли поруч з межами КНДР.

Нагадаємо, США розширили санкційний список проти Північної Кореї, додавши вісім банків та більше двох десятків громадян.