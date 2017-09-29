Підвищення ціни на газ в опалювальному сезоні 2017-2018 років не буде, - Розенко

Підвищення ціни на газ в опалювальному сезоні 2017-2018 років не буде. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі «5 каналу», інформує його прес-служба на Урядовому порталі.

"На сьогодні є чітке рішення про те, що ціна на газ у цьому опалювальному сезоні підвищуватися не буде. І в Державному бюджеті України на 2018 рік закладена ціна на газ на рівні 2017 року", - сказав Розенко.

Він також зазначив, що на сьогодні немає жодних підстав для підвищення цін на житлово-комунальні послуги.

"Найбільш важким етапом восени завжди було зростання ціни на газ, але ціна на газ не підвищуватиметься, а отже немає жодних підстав для підвищення вартості житлово-комунальних послуг, і немає жодних підстав говорити про розкручування інфляції в осінньо-зимовий період", - зазначив віце-прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що не виключено, що опалювальний сезон стартує раніше, ніж планувалося.