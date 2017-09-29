Порошенко: Трагедія Бабиного Яру - це загальна трагедія єврейського та українського народів

Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Володимир Гройсман вшановували пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру. Слова пам’ять голова держави та голова уряду написали на своїх сторінках у Facebook.

"Бабин Яр – одна із найглибших ран, яких завдав Голокост. Це наша спільна трагедія, - перш за все, єврейського і українського народів. Вічна пам'ять невинно убієнним", - написав Порошенко.

"Сьогодні ми згадуємо жертв однієї з найстрашніших трагедій людства – подій у Бабиному Яру. День суму і скорботи", – написав Гройсман у Facebook.

"Наш обов’язок зберегти пам'ять про Бабин Яр та передати її наступним поколінням. Тільки пам'ять захищає від повторення помилок минулого", – додав глава уряду.

Нагадаємо, що в Бабиному Яру 76 років тому було здійснено найстрашніші звірства Другої світової війни. Київ був столицею Радянської України, коли в червні 1941 року його захопили німецькі збройні сили. Більше 120 тис. Людей загинули в Бабиному Яру, включаючи радянських військовополонених, членів ОУН, політичних опонентів, психічно хворих і циган, росіян і українців. Тільки за два дні, 29-го і 30-го вересня 1941 року, німецький вермахт знищив понад 30 тис. євреїв.