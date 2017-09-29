Порошенко виступить на сесії ПАРЄ 11 жовтня

Президент України Петро Порошенко здійснить візит до Страсбурга, де 11 жовтня виступить на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ.

На час сесії ПАРЄ, яка пройде у Страсбурзі 9-13 жовтня 2017 року, буде заслухано звернення президента Чехії Мілоша Земана та президента України Петра Порошенка.

Очікується, що Порошенко виступить на сесії ПАРЄ в середу, 11 жовтня, орієнтовно з 12:00 до 13:00 (за місцевим часом).

Також, згідно із порядком денним, 9 версеня буде здійснено запит на проведення термінових дебатів щодо двох звітів: "Надзвичайно тривожна гуманітарна ситуація щодо етнічної групи Рогінджа" та "Новий український закон про освіту: основна перешкода для викладання рідною мовою національним меншинам".