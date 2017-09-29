Порошенку запропонували вже 111 кандидатів до Верховного суду

Вища рада правосуддя затвердила на подання президенту Петру Порошенку 111 кандидатів до чотирьох касаційних судів нового Верховного суду.

Про це заявив очільник Вищої ради правосуддя (ВРП) Ігор Бенедисюк, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що за результатами розгляду матеріалів кандидатів до Касаційного кримінального суду ВРП припинила участь у конкурсі Тетяни Франтовської.

Також з конкурсу виключили Володимира Матюхіна за результатом розгляду кандидатів до Касаційного господарського суду.

Понад те, ВРП відклала призначення до нового Верховного суду Вікторії Мацедонської, Тетяни Стрелець, Олександри Яновської, Валентини Симоненко, Ольги Ступак, Сергія Погрібного та Вадима Коротуна.