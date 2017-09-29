Посол Угорщини сподівається на знаходження спільних рішень щодо українського закону про освіту

Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень висловлює сподівання на знаходження з Україною спільних рішень щодо статті нового українського закону про освіту, яка стосується мов національних меншин.

Про це він сказав на прес-конференції щодо культурних подій осені 2017 року, які відбуватимуться за підтримки посольства, повідомляє УНІАН.

"Напевно, сьогодні ви бачите в пресі, що ми зараз переживаємо не надто легкий період угорсько-українських стосунків", - заявив Кешкень.

"Я дуже сподіваюсь на те, що ми перейдемо цей етап, і також нам вдасться знайти спільне рішення для тих проблемних питань, які є предметом спорів", - зазначив посол.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України направило закон "Про освіту" на експертизу у Венеціанську комісію.

Як відомо, 25 вересня Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Верховна Рада ухвалила цей закон 5 вересня. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

Нагадаємо, 26 вересня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіятро заявив, що Угорщина буде блокувати і накладати вето на будь-яку ініціативу у Європейському Союзі, яка могла б сприяти процесу європейської інтеграції України.