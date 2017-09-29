Президент ПА НАТО хоче прискорити інтеграцію Західних Балкан

НАТО і Європейський союз повинні прискорити процедуру євроатлантичної інтеграції Західних Балкан.

Про це заявив президент Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі під час виступу на "Ризькій конференції-2017", повідомляє кореспондент "ЄП".

"Ми недооцінюємо загрози, які виходять з Західних Балкан. Там є Словенія і Хорватія, що входять в ЄС і НАТО, Албанія і Чорногорія, що входять в Альянс, але не в ЄС. Але в Боснії, Косово і Македонії дійсно критична ситуація", - сказав Аллі.

Він зазначив, що в Боснії всі зусилля блокуються тристороннім управлінням у владі, що склалося після Дейтонських домовленостей.

"Це дає вигоду для зовнішніх гравців. Раніше це була Туреччина, а тепер це Саудівська Аравія. Вона інвестує багато грошей в Боснію, підтримуючи ісламістський компонент. Це серйозно загрожує зростанню ісламського радикалізму всередині Європи", - сказав Аллі.

Він додав, що це питання має стати одним з пріоритетних на саміті НАТО в наступному році.

Нагадаємо, що НАТО забезпечило безпрецедентний рівень стримування РФ.