Радбез ООН провів перше за останні 8 років засідання по ситуації з мусульманами рохінджа в М'янмі

Радбез ООН провів перше за останні вісім років засідання по ситуації з насильством по відношенню до мусульман рохінджа в М'янмі, пише CNN.

За словами генсека ООН Антоніу Гутерріша, нинішній спалах насильства "переріс в найбільш стрімко розвиваючу кризу з біженцями, в гуманітарний кошмар".

Він також підкреслив, що з М'янми в Бангладеш бігли, в основному, жінки, діти і люди похилого віку.

На даний момент М'янму покинули понад 500 тисяч представників мусульман рохінджа через акти насильства в їх рідній провінції.

Нагадаємо, ситуація в М'янмі загострилася 25 серпня, коли представники руху Араканська армія порятунку рохінджа напали на пости поліції і нібито вбили 12 людей. У відповідь військові М'янми почали силову операцію, яка закінчилася втечею тисяч мусульман рохінджа в Бангладеш.

30 серпня 2017 року ЗМІ повідомили про втечу дев'яти тисяч мусульман з М'янми в Бангладеш, ще тисячі залишалися на кордоні. Відзначається, що серед біженців було чимало травмованих і поранених, в тому числі з вогнепальними пораненнями.

Рохінджа - мусульманська меншина в переважно буддистській М'янмі, яка проживає в штаті Ракхайн. Самі рохінджа, а також деякі історики стверджують, що ця меншість - корінні жителі.

У той же час частина істориків вважає, що рохінджа є мігрантами доколоніальних і колоніальних часів.

Офіційна позиція М'янми полягає в тому, що рохінджа - в основному нелегальні іммігранти приїхали в Ракхайн після набуття Бірмою (назва М'янми до 1989 року - ред.) Незалежності в 1948 році або після визвольної війни в Бангладеш в 1971 році.

Кількість рохінджа в М'янмі - більше мільйона осіб, в основному вони проживають в північних селищах Ракхайна, де складають 80-98% населення.