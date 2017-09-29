РФ допомагає бойовикам продавати вугілля за кордон, - ЗМІ

Росія допомагає проросійським бойовикам на Донбасі продавати на міжнародних ринках вугілля з захоплених українських шахт.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заступника міністра економіки РФ Сергія Назарова.

Вона це робить нібито для того, щоб терористи могли виплачувати пенсії і покривати інші соціальні потреби жителів окупованих територій на Сході України.

За словами чиновника, бойовики присилають в Росію близько мільйона тонн вугілля щомісяця через захоплену російськими силами ділянку українського кордону. Крадене українське вугілля Москва реекспортує у треті країни через свої морські порти.

Назаров сказав виданню, що отримані гроші йдуть нібито на підтримку 4 мільйонів мешканців окупованих територій Донбасу.

Таким чином, чиновник підтвердив звинувачення з боку України в тому, що Росія налагоджує торговельні зв'язки для своїх бойовиків.

"Вони вирішують всі свої проблеми з соціальною інфраструктурою, бюджетом і пенсіями", - сказав Назаров, додавши, що він наглядає за "проектами у транспортному, торговельному, енергетичному, податковому і фінансовому секторах" проросійських бойовиків.