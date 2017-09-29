РФ планувала організувати в Брюсселі акцію дискредитації України, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією запобігли спробі проведення в Брюсселі антиукраїнської акції, організованої та профінансованої з Російської Федерації.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Провокатори планували звинуватити українську владу нібито в утисках журналістів і "вільної преси". Для цього до Брюсселя виїхали кілька громадян України як "оратори" круглого столу на тему: "Порушення прав людини, обмеження свободи преси і політичні репресії в Україні". Для посилення "ефекту" від їхнього виступу і надання додаткової "правдивості", організатори планували пряме включення з Києва, під час якого проплачені "блогери" і "журналісти" малиі підтвердити інформацію про утиски і преслідування", - розповіли в СБУ.

Співробітники української спецслужби задокументували, що "блогерів" і "журналістів" організатори фальшивої акції найняли на "чорному ринку праці" за 100 гривень кожного.

"Для запобігання їхній ідентифікації європейськими партнерами, куратори зобов'язали "масовку" одягнути чорні окуляри через нібито переслідування в Україні і побоюваннями за власне життя. Єдино широко відомою суспільству особою на цьому фейковий заході була народний депутат України V, VI, VII скликань Олена Бондаренко, яка відмовилася від надання пояснень правоохоронцям", - зазначили в СБУ.

Служба безпеки України повідомляє, що російська сторона частково змінила тактику антиукраїнської діяльності, виділивши окремий вектор дискредитації України в очах світової спільноти з позицій європейських інформаційних майданчиків і з використанням, як і раніше, помилкових і надуманих даних.

В рамках наявних кримінальних проваджень заплановано проведення допитів організаторів фальшивого з'їзду "блогерів" для документування протиправної діяльності спецслужб РФ.