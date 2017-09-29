Розмінування територій біля Калинівки може тривати до кінця листопада, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що розмінування територій біля військових складів в районі Калинівки Вінницької області може тривати до кінця листопада. Про це голова уряду заявив під час прес-конференції в Калинівці, яку транслював "112 Україна".

"Роботи розпочаті і вони будуть продовжуватися до максимального відновлення. Для того, щоб 10 тис. га сьогодні обстежити, нам буде потрібно близько 2 місяців. Найближчі території вже обстежені і розміновані. Робота буде продовжуватися до кінця листопада, ми будемо працювати, можливо раніше, і всі 10 тис. га, обійдемо кожен сантиметр, щоб жодної загрози не залишити для громадян", - зазначив Гройсман.

Щодо коштів, які будуть виділені на відшкодування ушкоджених об’єктів, Володимир Гройсман зазначив:

"Все буде координувати обласна державна адміністрація. Сьогодні до кінця дня кошти будуть на рахунку, жодних там затримок не буде. Що стосується матеріальної підтримки і допомоги, є порядок, який передбачений і це буде виконувати ОДА. Якщо потрібно буде 100 млн – буде 100 млн, якщо потрібно буде 200 млн – значить буде 200 млн".

"Все, що визначать фахівці, все те, що зруйновано – буде побудовано нове, все те, що буде підлягати капітальному ремонту або реконструкції – буде зроблено капітальний ремонт і реконструкція. Жодна людина не залишиться наодинці з цими проблемами, це я вам обіцяю", - додав прем’єр.

Також Гройсман зазначає, що вимагає від місцевої влади найбільш раціонального використання коштів.

"Я сьогодні на засіданні Штабу сказав єдине, я вимагаю від усією місцевої влади максимально раціональне використання коштів. Якщо хтось дозволить собі хоча б одну гривню вкрасти на цій біді, я вважаю - це мародерство. Ми повністю перевіримо усі видатки, якщо знайдемо, я точно можу сказати, що, по-перше, я скажу усьому суспільству, хто вкрав, а по-друге, усе зроблю для того, щоб він поніс покарання згідно закону", - додав прем’єр.

Нагадаємо, у Вінницькій області всі місцеві жителі, евакуйовані через вибухи на військових складах поблизу Калинівки, повернулись до домівок.