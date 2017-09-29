Сейм Польщі: Арештом Сущенка РФ хоче залякати журналістів

Арешт і безправне утримання в московському СІЗО кореспондента Укрінформу Романа Сущенка є залякуванням журналістів, які критично пишуть про Росію, й елементом політики Росії з дестабілізації України.

Про це йдеться у відкритій заяві 15-ти польських депутатів та сенаторів від партій “Громадянська платформа” (РО), “Сучасна” (.N) та депутатської групи “Cоюз Європейських демократів”, яку підготовлено з ініціативи депутата РО Марціна Свенціцького, повідомляє Укрінформ.

У документі наголошується, що російська влада повинна негайно звільнити всіх громадян України, які безправно, за політичними мотивами, утримуються у російських в'язницях та СІЗО.

“Ми, депутати та сенатори парламенту Речі Посполитої, протестуємо проти безправного утримання в Російській Федерації журналіста Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” Романа Сущенка. Оскільки російські органи правосуддя не представили жодних доказів щодо нібито “шпигунської діяльності” Романа Сущенка, маємо всі необхідні підстави стверджувати, що його переслідування пов'язане з його журналістською роботою і має на меті залякати журналістів, які висвітлюють російсько-український конфлікт, що вписується у політику російської влади з 2014 року з дестабілізації України”, - наголошують польські парламентарії.

На переконання польських політиків, це є замахом на свободу і порушенням прав людини.

Вони закликали російську владу “без зволікань звільнити Романа Сущенка й усіх інших громадян України, які утримуються з політичних мотивів у російських в'язницях та СІЗО”.

Польські законодавці наголосили, що йдеться, зокрема, про Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Сергія Литвинова, Андрія Коломійця, Олександра Костенка, Ахтема Чийгоза, Олексія Сизоновича, Павла Гриба, Валентина Виговського, Віктора Щура, Максима Смишляєва.