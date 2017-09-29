Сейм ухвалив закон про реадмісію між Польщею та Україною

Сейм Польщі ухвалив закон про реадмісію (повернення нелегальних мігрантів) між Польщею та Україною, повідомляє "Польське Радіо".

"Йдеться, зокрема, про перелік прикордонних пунктів пропуску для прийняття назад осіб", - уточнив голова польського Управління з питань іноземців Рафал Рогаля.

Польща підписала вже близько 30 договорів про реадмісію. Кілька наступних наразі на етапі перемовин.

У 2016 році з Польщі до інших країн в рамках реадмісії та інших угод було повернуто майже 20 тис. іноземців. Більшість з них – майже 17 тис. – відправили до України. При цьому Польщі було передано 1583 особи, зокрема 8 - з України.