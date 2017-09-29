Сінгапур визнали кращою країною для еміграції

У 2017 році топ-10 зручних для еміграції країн очолив Сінгапур.

Про це свідчить дослідження міжнародної фінансової компанії HSBC та дослідницької фірми YouGov, передає "НВ".

Експерти опитали понад 27 тис. емігрантів у 190 країнах. Респондентів просили оцінити рівень життя, посаду на роботі, умови для створення сім'ї та питали про загальне враження від країни. За результатами опитування було визначено 46 країн, у яких емігранти почуваються найкомфортніше.

За Сінгапуром у рейтингу слідують Норвегія та Нова Зеландія. До топ-5 також потрапили Німеччина та Нідерланди.

На решті позицій у першій десятці розмістилися відповідно Канада, Австралія, Швеція, Австрія та Об'єднані Арабські Емірати.