США нададуть Україні понад $5 млн на заходи кібербезпеки

Сполучені Штати Америки нададуть Україні понад 5 мільйонів доларів на зміцнення здатності запобігати кіберзагрозам.

Про це йшлося під час першого двостороннього діалогу щодо кібербезпеки, що відбувся у п'ятницю у Києві, повідомляє ВВС Україна з посиланням на прес-службу посольства США.

"Посол США Марі Йованович заявила під час діалогу, що Сполучені Штати нададуть понад 5 млн доларів у рамках нової допомоги в галузі кібербезпеки, спрямованої на зміцнення здатності України запобігати, зменшувати вплив та реагувати на кібератаки", - повідомили дипломати.

Крім того, учасники діалогу обговорили захист критичної інфраструктури та військових систем, зміцнення довіри у сфері кібербезпеки в ОБСЄ.

"Обидві сторони висловили спільне занепокоєння тим, що найбільш серйозні зловмисні дії в галузі кібердіяльності мають потенціал підірвати мир, процвітання та стабільність міжнародного співтовариства", - зазначили у посольстві.