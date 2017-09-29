США поглибили санкції проти російських компаній

Управління по контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США випустило поправки до двох директив Розпорядження президента США 12662 щодо санкцій проти Росії.

Внесені зміни скорочують терміни кредитування фізичних та юридичних осіб, що перебувають під санкціями США, повідомляє Укрінформ.

"Управління зовнішніх активів казначейства Міністерства фінансів США випускає поправки до Директиви 1 (охоплює фінансовий сектор – ред.) і Директиви 2 (питання енергетичного сектору – ред.), пов'язаних із українсько-російським питанням", - зазначили в американському Мінфіні.

При цьому уточнюється, що поправки внесені відповідно до Закону "Про боротьбу з російським впливом у Європі та Євразії 2017 року" (CRIEEA).

Зокрема, відповідно до змін у Директиву 1 забороняється здійснювати операції, надавати фінансування або проводити інші грошові операції з визначеними термінами чи капіталом з компаніями, що перебувають під санкціями, на термін більше 14 днів. Раніше цей термін обмежувався 30 днями.

В енергетичному секторі згідно з поправками до Директиви 2 термін кредитування скорочується з 90 до 60 днів.

Поправки набирають чинності з 28 листопада 2017 року.