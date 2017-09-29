Ситуація в Калинівці не вплине на рішення США щодо зброї для України, - Волкер

Вибухи на арсеналі ВСУ у Калинівці Вінницької області не вплинуть на рішення Сполучених Штатів Америки щодо надання зброї Україні. Про це спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив "Голосу Америки".

"Ми не знаємо всіх обставин. Багато людей зацікавлені у вибухах, але також існує ймовірність, що це був нещасний випадок. Думаю, що рішення США щодо надання зброї буде прийматися, виходячи з цілей США в цьому питанні", – сказав він.

Нагадаємо, у вівторок ввечері, 26 вересня, на складі боєприпасів у Калинівці Вінницької області сталася пожежа. Серед постраждалих - дві жінки, вони доставлені в медичний заклад. Всього з небезпечної зони евакуювали майже 30 тис. місцевих жителів.

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення диверсії на території військової частини. У той же час слідчі розслідують чотири основні версії пожежі в Калинівці.

У четвер вранці прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що вибухи в Калинівці припинилися, а рятувальники завершили розчищення населених пунктів. І сьогодні, 28 вересня, після 15:00 почали повертатися евакуйовані жителі.