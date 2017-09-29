Трамп розпочне турне країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону

Президент США Дональд Трамп наступного тижня розпочне тривале міжнародне турне країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, під час якого обговорюватиме економічну взаємодію, політичну ситуацію в регіоні та реагування на загрозу Північної Кореї.

Про це поінформували у п'ятницю в Білому домі, повідомляє Укрінформ.

"Президент Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп відвідають Японію, Південну Корею, Китай, В'єтнам, Філіппіни та Гаваї в період з 3 по 14 листопада 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Американський лідер планує провести двосторонні, багатосторонні зустрічі та взяти участь у ряді подій, включаючи Азійсько-Тихоокеанський економічний саміт з питань економічного співробітництва та Саміт Асоціації країн Південно-Східної Азії, "демонструючи свою постійну прихильність до альянсів та партнерських відносин Сполучених Штатів у регіоні", зазначили в Білому домі.

Трамп обговорить важливість вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону для процвітання та безпеки Америки, зауважили в Білому домі. Він також підкреслить важливість справедливих та взаємних економічних зв'язків з торговими партнерами Америки.

При цьому наголошується, що візити президента спрямовані на "посилення міжнародної рішучості протистояти загрозі Північної Кореї та забезпечення повноцінної, підзвітної та незворотної денуклеаризації Корейського півострова".