У центрі Одеси на хабарі спіймали керівників Державної виконавчої служби

Керівництво Головного територіального управління юстиції Одеської області викрили в корупційній діяльності.

Як повідомили у Службі безпеки України, заступник начальника управління з питань державної виконавчої служби систематично вимагав через своїх підлеглих гроші від учасників виконавчих проваджень за "вирішення питань" в їх користь при виконанні судових рішень.

"Чиновник встановив "тарифи" на проведення ряду виконавчих дій. Зокрема, зняття розшуку з автомобіля і передача боржнику на відповідальне зберігання коштувало від $500 до $2 тисяч, в залежності від марки машини, закриття провадження за формальними підставами - від 10% до 30% від суми боргу. За затягування виконання судового рішення і процедури передачі майна на реалізацію чиновник вимагав до 50% від суми арештованого майна, за активізацію виконавчих дій - від 10% до 20% суми стягнення", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, співробітники СБУ задокументували, що чиновник вимагав $6,5 тисячі за затягування процедур виконання судових рішень по стягненню грошей з боржників за виконавчими виробництвами.

"Оперативники спецслужби затримали заступника начальника головного територіального управління юстиції та головного спеціаліста управління в центрі Одеси після отримання $6 тисяч. Раніше зловмисники отримали першу частину хабара в розмірі $500", - додали у відомстві.