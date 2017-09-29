Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю, народ — нацією, країна — державою.
Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч

У Черкасах розстріляли депутата місцевої міськради

29 вересня, 2017 - 09:03
Фото: Facebook Михайло Бінусов

У четвер, 28 вересня, в Черкасах розстріляли депутата міськради і головe обласної організації "Укроп" Михайла Бінусова.

Про це повідомила прес-секретар партії Євгенія Кравчук.

Відзначається, що напад стався в районі гаражів. Депутат загинув на місці.

За попередньою інформацією, невідомі зробили близько 20 пострілів з автомата Калашникова.

Правоохоронці поки не коментують інцидент.

Михайло Бінусов був призначений виконуючим обов'язки начальника департаменту ЖКГ Черкаської міськради у вересні поточного року.

В "Укропі" зв'язали напад на політика з його позицією щодо боротьби з корупцією.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...