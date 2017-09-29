У Черкасах розстріляли депутата місцевої міськради

29 вересня, 2017 - 09:03
У четвер, 28 вересня, в Черкасах розстріляли депутата міськради і головe обласної організації "Укроп" Михайла Бінусова.
Про це повідомила прес-секретар партії Євгенія Кравчук.
Відзначається, що напад стався в районі гаражів. Депутат загинув на місці.
За попередньою інформацією, невідомі зробили близько 20 пострілів з автомата Калашникова.
Правоохоронці поки не коментують інцидент.
Михайло Бінусов був призначений виконуючим обов'язки начальника департаменту ЖКГ Черкаської міськради у вересні поточного року.
В "Укропі" зв'язали напад на політика з його позицією щодо боротьби з корупцією.
Джерело: День