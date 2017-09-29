У Каталонії активісти "захоплюють" школи для проведення референдуму

У Каталонії групи активістів, які підтримують референдум, почали займати приміщення у деяких школах Барселони, де на 1 жовтня заплановано провести голосування, повідомляє El Pais.

Активісти планують зробити все, щоб школи протягом вихідних були відкриті у спробі обійти наказ Вищого суду Каталонії про закриття шкіл, де мають бути утворені виборчі дільниці.

Повідомляється, що активісти, серед яких є учні, їхні батьки, вчителі, випускники та інші, планують провести дві ночі у школах, влаштовуючи там піжамні вечірки, ігри, кемпінги, воркшопи та інше.

Наприклад, у районі Грасія близько 200 чоловік, переважно батьки, "захопили" школу Pau Casals.

"Інцидентів ніяких не сталося. Діти граються, а батьки організовують заходи на вихідні", - пояснили представники комісії, створеної групою батьків.

Нагадаємо, що в уряді Іспанії виключили діалог з лідером Каталонії після референдуму.