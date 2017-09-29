У Києві низка автобусів і тролейбусів змінять маршрут через заходи у Бабиному Яру

У Києві 29 вересня з 8:00 до 12:00 у рух низки маршрутів тролейбусів та автобусів буде внесено зміни через проведення заходів у зв’язку з 76-ми роковинами від початку трагічних подій у Бабиному Яру.

Зокрема, як повідомляє прес-служба КМДА, за зміненими маршрутами курсуватимуть тролейбуси маршрутів №№ 16, 19, 22, 23, 27, 30, автобусів маршруту № 47 та автобусів маршрутного таксі №№ 150, 155, 166, 500, 550.

На час проведення заходів тимчасово будуть скасовані зупинки:

- для тролейбусів маршрутів №№ 19, 22, 27, 30 та автобусів маршрутного таксі №№ 150, 155, 550 – Бабин яр та Парк відпочинку у напрямку ст. м. Петрівка;

- для тролейбусів маршруту № 23, автобусів маршруту № 47 та автобусів маршрутного таксі №№ 166, 500 – Ст. м. Дорогожичі у напрямку ст. м. Лук’янівська.

Також рух автобусних маршрутів №№ 227, 242, 410, 421, 463, 464, 558, 565, 573, 597 на вул О. Теліги на ділянці від вул. Дорогожицької до зупинки Парк відпочинку, вул. Дорогожицькій на ділянці від вул. О. Теліги до вул. Оранжерейної у зазначений час здійснюватиметься без зупинок.

Крім того, у разі заборони руху транспортних засобів працівниками Національної поліції України можливе призупинення руху тролейбусів маршрутів №№ 16,19, а також автобусів маршрутного таксі № 500.

На час проведення заходу буде закрито вихід з підземного переходу станції метрополітену Дорогожичі до пам’ятника жертвам Бабиного Яру (непарна сторона вул. Мельникова).