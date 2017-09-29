У Києві вшанували пам’ять загиблих у Бабиному Яру

У Києві сьогодні вшанували пам’ять жертв трагедії, що сталася у Бабиному Яру. Про це повідомляє прес-служба президента України.

Біля пам’ятника "Громадянам і військовополоненим, розстріляним нацистами у Бабиному Яру" відбулася церемонія покладання квітів. У ній окрім Петра Порошенка та його дружини також взяли участь прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, члени уряду, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко та інші.

Всі присутні вшанували пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру хвилиною мовчання.

Від імені президента також покладено квіти до інших місць пам’яті на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Нагадаємо, що в Бабиному Яру 76 років тому було здійснено найстрашніші звірства Другої світової війни. Київ був столицею Радянської України, коли в червні 1941 року його захопили німецькі збройні сили. Більше 120 тис. людей загинули в Бабиному Яру, включаючи радянських військовополонених, членів ОУН, політичних опонентів, психічно хворих і циган, росіян і українців. Тільки за два дні, 29-го і 30-го вересня 1941 року, німецький вермахт знищив понад 30 тис. євреїв.