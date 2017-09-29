Україна з 1 жовтня зможе безмитно експортувати до ЄС більше зернових

1 жовтня почнуть діяти нові торговельні преференції ЄС для України.

Це передбачено запланованим розширенням торговельних преференцій для українських виробників, повідомляється на офіційному сайті Єврокомісії.

"У спільній заяві єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем і торгового представника України - заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Наталії Микільської, сторони вітають вступ у силу 1 жовтня автономних торгових преференцій ЄС для України", - йдеться в повідомленні.

Згідно із заявою, це є важливою ознакою триваючої, значної економічної та політичної підтримки ЄС для українського народу, країни і її зусиль у реформуванні.

Наголошується, що Україна зможе безмитно експортувати в ЄС великі обсяги пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса і ячмінних круп та гранул.

Це уможливіть експорт без застосування митних зборів для великих обсягів перероблених помідорів, натурального меду і виноградних соків в ЄС. Торгові преференції також будуть сприяти розвитку галузей промисловості, наприклад, нададуть переваги українським виробникам взуття, мінеральних добрив, алюмінієвих виробів і побутової електроніки.

"Додаткова лібералізація для ячменю, пшениці і кукурудзи почне застосовуватися з 1 січня 2018 року", - підсумували в заяві.