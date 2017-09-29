Україна зберегла свої позиції в оновленому рейтингу асоціацій УЄФА

Україна скоротила на 0,8 бали відставання від Бельгії в оновленому рейтингу асоціацій УЄФА, повідомляє сайт УЄФА.

Завдяки перемогам "Динамо" та "Зорі" в Лізі Європи у загальний рейтинг Україна додала собі 0,8 балу коефіцієнту і скоротила відставання від Бельгії: "Андерлехт" був розгромлений "Селтіком", а "Зульте-Варегем" поступився "Лаціо".

Таким чином, Україна знаходиться на 9-му щаблі маючи 36,533 бали. Бельгія має в своєму активі 37,100 бали.

Додамо, що у випадку повторення результатів бельгійських і українських клубів у наступному турі єврокубків, "жовто-блакитні" вийдуть на 8-й рядок.

Відзначимо, що Італія обігнала Німеччину у боротьбі за третє місце – 64,916 проти 63,998 очок.

Нагадаємо, у Більбао завершився матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому іспанський "Атлетик" приймав луганську "Зорю" і сенсаційно поступився.