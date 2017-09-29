Україна збільшила експорт електроенергії

Україна в січні-серпні 2017 року збільшила експорт електроенергії на 45,1% (на 1,2 ГВт-год) в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 2 ГВт-год.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, передає Інтерфакс-Україна.

Поставки електроенергії з енергоострова Бурштинської ТЕС у напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії зросли на 13,6% (на 261,6 млн кВт-год) - до 2,2 ГВт-год.

Поставки електроенергії до Польщі збільшилися на 4,7% (на 32,4 млн кВт-год) - до 719,7 млн кВт-год.

Поставки електроенергії в Молдову склали 885,3 млн кВт-год проти 3,7 млн кВт-год за вісім місяців минулого року.

В Білорусь і Росію в січні-серпні минулого і поточного років українська електроенергія не експортувалася.

При цьому в серпні 2017 року експорт української електроенергії склав 266 млн кВт-год, що на 78,6% (на 117,1 млн кВт-год) більше, ніж в серпні 2016 року. Це пов'язано з відновленням з квітня 2017 року комерційного експорту в Молдову.

Крім того, Україна в січні-серпні 2017 року імпортувала 35,3 млн кВт-год електроенергії (з РФ - 34,6 млн кВт-год, Білорусі - 0,7 млн кВт-год) проти 55,4 млн кВт-год за вісім місяців 2016 року. Імпорт в січні-липні 2017 року було враховано за контрактами Енергоринку як технологічне переміщення.

Нагадаємо, Україна в січні-серпні 2017 року експортувала електроенергію на $176,2 млн, т.ч. в серпні - на $16,2 млн. У т.ч. в Угорщину в січні-серпні поставлена електроенергія на суму $97,8 млн, Молдову - на $39,4 млн, Польщу - на $31,4 млн, інші країни - на $7,7 млн.