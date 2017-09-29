Українець виборов "золото" у стрільбі з лука на Іграх нескорених

Четверту золоту медаль на рахунок збірної України на ІІІ Іграх нескорених (Invictus Games) в Торонто записав 22-річний Роман Панченко зі Львова.

У секторі стрільби з лука він показав найкращий індивідуальний результат, повідомляє Укрінформ.

Для України, яка вперше бере участь в Іграх нескорених, це перша медаль у цьому виді, але наша команда змагається також у командному заліку. Рахунок золотим нагородам збірної України ще в понеділок відкрив Олег Зімніков, який прибіг першим у перегонах на 1500 м.

Загалом у скарбничці збірної України наразі вісім медалей: чотири золоті, одна срібна та три бронзові.

Триватимуть Ігри нескорених-2017 до 30 вересня.