Українець виборов "золото" у стрільбі з лука на Іграх нескорених

29 вересня, 2017 - 22:46
Четверту золоту медаль на рахунок збірної України на ІІІ Іграх нескорених (Invictus Games) в Торонто записав 22-річний Роман Панченко зі Львова.
У секторі стрільби з лука він показав найкращий індивідуальний результат, повідомляє Укрінформ.
Для України, яка вперше бере участь в Іграх нескорених, це перша медаль у цьому виді, але наша команда змагається також у командному заліку. Рахунок золотим нагородам збірної України ще в понеділок відкрив Олег Зімніков, який прибіг першим у перегонах на 1500 м.
Загалом у скарбничці збірної України наразі вісім медалей: чотири золоті, одна срібна та три бронзові.
Триватимуть Ігри нескорених-2017 до 30 вересня.
Джерело: Укрінформ