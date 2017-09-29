В уряді Іспанії виключили діалог з лідером Каталонії після референдуму

Після референдуму про незалежність у президента Каталонії Карлеса Пучдемона є лише один варіант – піти у відставку.

Про це заявила міністр охорони здоров’я, соціальних відносин та рівності Іспанії Долорс Монсеррат, повідомляє El Mundo.

Вона виключила, що уряд Маріано Рахоя піде на діалог з Пучдемоном після референдуму першого жовтня, забороненого Конституційним судом. За словами міністра, у каталонського лідера є лише один вихід – піти у відставку, призначивши дострокові регіональні вибори.

"Звісно ж, єдиний можливий для Пучдемона діалог – це діалог з правоохоронними органами", - заявила Монсеррат.

Водночас міністр зазначила, що 2 жовтня відкриється можливість покінчити з конфронтацією та розбіжностями у Каталонії.

Вона наголосила, що одностороннє проголошення незалежності означатиме з боку іспанського уряду "пропорційну і жорстку відповідь".

Міністр також висловила сподівання на дострокові вибори у Каталонії і появі відповідальних лідерів, з якими можна буде відновити мости.

"В рамках закону ми зможемо говорити про все", - заявила вона.

Як відомо, у неділю в Каталонії має відбутися референдум про незалежність від Іспанії. Офіційний Мадрид обіцяє не допустити його проведення.