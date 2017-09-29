В Ужгороді німецькі медики ділилися досвідом діагностики та реабілітації посттравматичних стресових розладів

У четвер, 28 вересня, в УжНУ розпочала роботу міжнародна конференція «Актуальні питання діагностики, терапії та реабілітації посттравматичних стресових розладів» за участі науковців-медиків німецької землі Верхня Франконія професора, доктора Манфреда Вольферсдорфа та магістра Вальтера Ретцель-Курцдьорфера. «Найкращою профілактикою цього захворювання стало б припинення війни в Україні. Але я не знаю, чи Мінські угоди колись запрацюють, тому ми повинні перейматися його медичними аспектами», - зазначив при відкритті конференції професор Манфред Вольферсдорф.

Завдяки спільному українсько-німецькому проекту «Підвищення кваліфікації лікарів, а також психіатрів із Закарпатської області», лікарі та психологи Закарпаття нещодавно пройшли стажування у окружній клініці Байройта в Німеччині. Цей проект реалізовується у рамках програми «Пакет швидкого запуску – Україна» проекту «Партнерство з містами України» німецького некомерційного товариства «Engagement Global» Сервісної служби «Громади в єдиному світі» за дорученням та фінансової підтримки Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини.

«За реалізацією цього проекту ми також завдячуємо голові окружних зборів Верхньої Франконії пану Гюнтеру Денцлеру, його колегам, та, звичайно, нашим почесним гостям», - підкреслив перший заступник голови обласної ради Йосип Борто. Він також розповів, що з початком бойових дій на сході України, гостро постало питання надання кваліфікованої адекватної психологічної допомоги для осіб, які брали участь у бойових діях, і - в доволі великих масштабах. Тому актуальність цієї проблеми була вирішальною для вибору предмету українсько-німецького проекту.

Учасники конференції прослухали лекції, зокрема, про введення в психіатрію, психотерапію та психосоматику професора Манфреда Вольферсдорфа та магістра Вальтер Ретцель-Курцдьорфера. Про медико-психологічну допомогу воїнам АТО детально розповіла лікар-психотерапевт Обласного госпіталю ветеранів війни Богдана Келемен. По завершенню пленарної частини з німецькими науковцями-медиками зустрівся ректор УжНУ, професор Володимир Смоланка.

У п’ятницю німецькі лікарі прочитають студентам УжНУ лекцію на тему «Актуальні питання ерготерапії» та зустрінуться з деканом факультету здоров'я та фізичного виховання Іваном Миронюком.

Василь Ільницький, Ужгород