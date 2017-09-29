В Європі протестували 5G

Шведсько-фінський телекомунікаційний холдинг Telia Company спільно з компаніями Ericsson і Intel протестував першу в Європі публічну мережу 5G.

Про це повідомили в прес-службі компанії Telia, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що мережа 5G була розгорнута в Талліннському морському порту і на борту комерційного судна і забезпечувала зв'язок між пасажирами судна і користувачами, що знаходилися в порту.

Також Telia почали тестувати 5G в промислових цілях - для управління будівельною технікою. У тестовій мережі Telia були задіяні базова станція 5G компанії Ericsson в поєднанні з платформою Intel 5G Mobile Trial Platform.

Запуск публічної мережі є етапом реалізації спільної "дорожньої карти Telia, Ericsson і Intel по розвитку сервісів на основі мереж п'ятого покоління. Крім того, старший віце-президент Telia Company Габріела Стіф Семан заявив, що в 2018 році плануться запуск мережі в Стокгольмі, Талліні та Гельсінкі.