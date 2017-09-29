Від Ryanair вимагають поінформувати пасажирів про їхнє право вимагати компенсації

Управління цивільної авіації Великобританії (CAA) у п'ятницю, 29 вересня, зобов'язало бюджетну ірландську авіакомпанію Ryanair оприлюднити повідомлення для преси, в якому та повинна поінформувати своїх пасажирів про те, що вони мають право на отримання компенсації через скасування рейсів.

Згідно із вимогою CAA, відповідне повідомлення має бути оприлюднене Ryanair у п'ятницю, до 19 години за київським часом. У середу, 27 вересня, регулятор повідомив, що розпочав вживати заходів стосовно авіаперевізника у зв'язку з "постійним введенням в оману" пасажирів щодо їхніх прав на компенсацію через скасування рейсів, інформує агентство AP.

У середу Ryanair повідомила про скасування ще 18 тисяч рейсів додатково до понад двох тисяч рейсів, які були вже скасовані раніше. Ці рейси були заплановані у період з листопада цього року до березня 2018 року. Загалом буде призупинено 34 маршрути та скасовано 400 тисяч проданих раніше квитків. Скасування рейсів у Ryanair пояснили плутаниною з відпустками пілотів.

Нагадаємо, лоукост Ryanair готовий виплатити близько 25 млн євро компенсації за скасування рейсів.