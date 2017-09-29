Внаслідок тисняви через зливу у Мумбаї загинули 15 людей

В Мумбаї в Індії через сильний дощ на залізничній станції утворилася сильна тиснява, в результаті якої, за словами індійських чиновників, загинули 15 людей, травмовано близько 20 осіб, передає BBC.

Інцидент стався на станції Ельфінстоун, яка з'єднує дві основні місцеві вулиці міста через сильну зливу і скупчення людей. Панічна тиснява виникла на пішохідному мосту, що веде до станції, коли натовп пасажирів, які ховалися від сильних дощів, спробував покинути станцію в один і той же час.

Постраждалих доставили в найближчу лікарню.

Нагадаємо, виверження вулкану у Вануату спричинило безпрецедентну евакуацію цілого острова.