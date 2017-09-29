Внаслідок вибуху у Кабулі загинули щонайменше 5 людей

Терорист-смертник підірвав себе біля мечеті шиїтів у Кабулі. Про це повідомляє TOLO News з посиланням на МВС Афганістану.

Вибух стався близько 14.00 за місцевим часом біля шиїтської мечеті в районі Куала-е-Фатхулла.

Очевидці повідомляють про те, що це була атака смертника.

Внаслідок вибуху загинули п’ять людей. Медики також повідомили про 19 поранених.

Поки жодне з терористичних угрупувань не взяло відповідальності за напад. Регулярні теракти проти шиїтів в Афганістані здійснюються як з боку "Ісламської держави", так і з боку "Талібану".

Нагадаємо, вчора в Афганістані у результаті підриву автомобіля загинули щонайменше 12 співробітників служб сил безпеки.