ЄК взяла до уваги ініціативу Порошенка щодо створення митного союзу з ЄС

Єврокомісія отримала інформацію про ініціативу Президента України Петра Порошенка щодо поглиблення економічної інтеграції між Україною і Євросоюзом шляхом створення митного союзу між сторонами.

Про це заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська за результатами засідання у Брюсселі Комісії асоціації Україна-ЄС, повідомляє Укрінформ.

«Україна повідомила Єврокомісії про те, що у середньостроковому плані діяльності уряду передбачена оцінка Україною дії угоди (про зону вільної торгівлі – ред.) і того, що можна ще зробити для того, щоб поглибити наші відносини. Також ми поінформували європейську сторону про заяву Президента у Верховній Раді про перспективи митного союзу», - сказала вона.

Микольська зауважила, що європейська сторона на даному етапі взяла до уваги таку інформацію.